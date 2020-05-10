Власти Татарстана отменили пропускной режим для выхода из дома

10.05.2020, 23:08, Новости дня

С 12 мая в Татарстане получение пропусков перестает быть обязательным условием для выхода из дома в режиме самоизоляции, следует из соответствующих постановлений.

Кабмин Татарстана отменил ограничения, введенные в марте, а также опубликовал новое постановление о «мерах по предотвращению распространения» коронавируса. В новом документе пропуска не предусмотрены, а самоизоляция получила рекомендательный характер, передает ТАСС.