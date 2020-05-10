Мнение: Southfront и цензура на Youtube

10.05.2020, 23:05, Разное

По следам цензуры в Facebook, где недавно удалили канал News-Front на основе доносов соросовских структур.

В начале мая с Ютуба удалили каналы агенства SouthFront, которое выпускало новостной и аналитический контент (в основном на английском) посвященный локальным конфликтам на Ближнем Востоке и Северной Африке. Сам я на них давно был подписан и ролики SouthFront вы могли видеть у меня в блоге.

Как Вы вероятно знаете, наша организация постоянно подвергалась давлению, провокациям и цензурированию со стороны Евро-атлантических структур, включая государственные органы США, Франции, Швеции, Норвегии.

Сейчас мы столкнулись с новым развитием явления. На днях были заблокированы или удалены целый ряд пабликов на Facebook, принадлежащих международным альтернативным медиа и отдельным спикерам, включая SouthFont. Эти мероприятия были проведены без вынесения предупреждений, без оповещений и без возможности подать апелляцию.

Наиболее вероятная причина, позиция членов элитарной группы the Good Club, куда входит господин Цукерберг. В первую очередь, это касается вопросов ковид-кризиса, вопросов вакцины, мед статистики и т.д.

Однако, случай с SouthFront, отличается. У нас, сначала, одновременно были удалены все аккаунты редакторов и паблики на ФБ. Без вынесенных предупреждений, без блокировки отдельных постов и т.д.

Эту акцию, теоретически, можно отнести к тому, что на сайте SF редко, но ретранслируются или размещаются материалы о коронакризисе скептического характера. При этом скепсис, ни в коим случае не относится к самому наличию эпидемиологической проблемы, а лишь в отношение действий властей тех или иных стран. Или же материалы снабжены всеми ссылками на официальные, государственные медицинские и научные организации. В нашей команде есть несколько докторов медицины, граждане США, которые внимательно мониторят даже ретранслируемые материалы. Тем не менее, мы, допускаем, что ФБ мог найти формальные аргументы для акции.

Принципиально другая ситуация с YouTube, где также были удалены все наши каналы без права восстановления. Понимая все риски, мы исключительно внимательно следили за соответствием контента всем нормам YouTube. На платформе было 0 материалов, связанных, например, с коронакризисом. Более того, сотрудники Google к которым мы обратились через Центр поддержки, были крайне удивлены, изучив вопрос. Было заявлено, что оснований нет, НО они вынуждены взять время для изучения ситуации.

Некоторые члены нашей команды полагают, что действия YpuTube и Facebook, мотивированы тем, что США готовится к проведению военной операции против Ирана. И начали зачистку информационного пространства. Сложно сказать, так ли это на самом деле. По крайней мере, не очевидно.

Факт цензуры – очевиден.

В итоге, мы реанимировали русскоязычный поддомен SouthFront: https://ru.southfront.org

Сейчас он заполняется русскоязычными переводами наших видео, которые были на русском YouTube канале.

К сожалению, у нас очень мало русскоязычных членов команды. Поэтому мы не в состоянии обеспечить переводы даже всех видео, не говоря об остальном контенте. Тем не менее, мы будем стремиться поддерживать https://ru.southfront.org для наших русскоязычных зрителей и читателей.

https://southfront.org/southfronts-youtube-channel-is-banned/ – цинк

Свободная и демократическая цензура она такая.

PS. Стоит отметить, что волна банов изображений красных флагов над Рейхстагом, которая прокатилась по Facebook 8-9 мая, была объяснена "технической ошибкой". Ложечки нашлись, но осадок остался.



Особенно сильно банили вот эту фотографию.

Как представляется, это не была техническая ошибка. Надо просто ясно отдавать себе отчет, что и Ютуб и Фейсбук контролируются спецслужбами и вероятного противника и рассматриваются как площадка дли информационной войны. Попытки государственных органов или частных лиц играть на этом поле, будут все чаще наталкиваться на системное противодействие с использованием админ-ресурса, что мы сейчас и наблюдаем.