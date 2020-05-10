Guardian – коронавирус приблизил закат Boeing 747 — авиакомпании избавляются от лайнеров

10.05.2020, 22:55, Новости дня

Virgin Atlantic присоединилась к ряду авиакомпаний, которые отказались от всех Boeing 747 в своём авиапарке, пишет The Guardian. Как объясняет издание, использование этой модели с четырьмя двигателями оказалось невыгодным по сравнению с новыми самолётами и в разгар кризиса в отрасли, вызванного последствиями коронавирусного карантина.



Reuters

На прошлой неделе британская авиакомпания Virgin Atlantic заявила, что откажется от всех семи самолётов Boeing 747, пишет The Guardian.

За 52 года в эксплуатацию поступило более 1500 лайнеров, однако, по словам аналитиков, резкое сокращение пассажирских перевозок в рамках борьбы правительства с распространением коронавируса ускорит закат этих самолётов и будет означать бесславный конец так называемой «Королевы небес». Немецкий флагманский авиаперевозчик Lufthansa в прошлом месяце уже отказался от пяти Boeing 747, а нидерландский KLM объявил о переходе к новым моделям. Наконец, ещё в начале 2019 года компания British Airways, которая оставалась крупнейшим владельцем этих моделей, рассказала о планах вывести из эксплуатации все 28 авиалайнеров.

Как отмечает издание, во всех странах Boeing и его европейский конкурент Airbus ведут переговоры с авиакомпаниями, которые отчаянно пытаются сохранить свои деньги, отложив доставку новых воздушных судов. Аналитик из Morningstar Бёркет Хьюи полагает, что производители пойдут на этот шаг, однако также попробуют сохранить причитающиеся им деньги. Прибытие новых моделей при низком спросе ставит устаревающие Boeing 747 в незавидное положение: выдержав конкуренцию с Airbus A380, он столкнулся с теми же проблемами, что и его ближайший соперник. Большие самолёты финансово оправданы только для больших расстояний и популярных маршрутов, что лишает компанию гибкости. При этом новые и небольшие модели могут летать как на дальние, так и на близкие расстояния, что делает их более привлекательными ввиду предстоящих месяцев и даже лет восстановления после снятия карантина. У них всего два двигателя, поэтому по сравнению с четырёхдвигательными Boeing 747 новые самолёты потребляют меньше топлива. Кроме того, содержание старых самолётов обходится дорого, а авиалайнерам Virgin Atlantic уже 20 лет.

Несмотря на то, что в прошлом месяце на заводе в Сиэтле количество рабочих сократили на 10%, Boeing ещё не уменьшил объём выпуска по модели 747. Как объясняет британская газета, на это есть несколько причин: во-первых, завод выпускает не больше шести самолётов в год, а во-вторых, производителю поступают заказы от грузовых авиакомпаний — изначально эти авиалайнеры действительно предназначались для грузовых перевозок. Наконец, по мнению Джошуа Салливана из инвестиционного банка Benchmark Company, главной причиной является специальный заказ из Белого дома: по нему компания к 2024 году поставит два Boeing 747-8s, которые станут президентскими самолётами. По неподтверждённым данным, Дональду Трампу удалось добиться скидки в $1,4 млрд, а окончательная цена сделки составила $4 млрд. По слухам, среди адаптаций для двух президентских бортов будут расширенная кухня, дозаправка в воздухе и защита от электромагнитных импульсов. Таким образом, пишет в заключение The Guardian, для Boeing 747 этот заказ, скорее всего, окажется самым прибыльным.