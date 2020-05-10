Welt – ЕС против НАТО — Европа не знает, как быть с турецкой контрабандой оружия в Ливию

10.05.2020, 22:55, Новости дня

В Средиземном море стартовала новая миссия ЕС «Ирини», которая должна следить за выполнением эмбарго на поставку вооружений в Ливию, пишет немецкая газета Die Welt. Её главное отличие от предыдущей операции заключается в том, что она будет проходить без участия и поддержки НАТО — поэтому совершенно непонятно, как должны действовать военные ЕС, если им придётся задержать перевозящие контрабанду корабли входящей в альянс Турции.



Reuters

В минувший четверг верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель с гордостью сообщил о старте новой средиземноморской миссии Евросоюза «Ирини», пишет немецкая газета Die Welt. Эта миссия должна следить за соблюдением установленного в ООН эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Французский фрегат и самолёт-разведчик военно-морской авиации из Люксембурга уже несколько дней действуют в рамках миссии «Ирини». Вскоре участие в операции примет и Германия, которая отрядит для этого до 300 человек, «ветхий самолёт-разведчик авиации ВМС», а позднее летом, вероятно и военное судно, сообщается в статье.

Однако есть кое-что, о чём Боррель умолчал: в отличие от предшествующей миссии «София», которая с 2016 года безуспешно следила за прекращением контрабанды оружия, новая миссия ЕС в водах Ливии не будет получать поддержку НАТО в сфере разведки и логистики и, к примеру, заправки судов.

В Брюсселе это оценивают как «провал расхваленного нового сотрудничества между ЕС и НАТО и неблагоприятный политический сигнал внешнему миру», пишет Die Welt. По данным издания, даже внутри альянса и ЕС присутствует значительное сопротивление идее поддержки со стороны военных НАТО.

При этом речь сейчас идёт не о какой-либо военной операции в Средиземном море. «Ирини» — это новый образцовый проект европейской оборонной политики. Операция должна проводиться с воздуха, через спутник, и, в первую очередь, на море. Её цель состоит в том, чтобы перекрыть пути транспортировки вооружений в Ливию и тем самым помочь установить мир в стране, охваченной гражданской войной.

Операция «Ирини» — это важный шаг к тому, чтобы эмбарго на поставку вооружений в Ливию, наконец, начало действовать, считает глава комитета по внешней политике в парламенте ЕС Дэвид Макаллистер от немецкой партии социал-демократов.

По версии Die Welt, европейцы крайне заинтересованы в мире, потому что война будет способствовать появлению ещё большего числа беженцев из Ливии и других африканских государств. Однако возможно ли при этом действовать отдельно от НАТО? Альянс так или иначе присутствует в Средиземном море — его корабли задействованы в операции Sea Guardian по наблюдению за водным пространством, обучению военных и борьбе с терроризмом.

Продолжение сотрудничества между ЕС и НАТО можно было бы организовать без всяких проблем, отмечает автор статьи. Однако со стороны НАТО против поддержки миссии «Ирини» альянсом ясно высказалась Анкара. Таким образом, судьба миссии были решена, потому что в НАТО действует принцип единогласного принятия решений.

Без новых поступлений вооружений, включая опасные боевые беспилотники, признанное международным сообществом и ЕС правительство премьер-министра Файеза Сарраджа давно проиграло бы в войне против генерала Халифы Хафтара, которого поддерживают Россия, Египет, ОАЭ и Франция, подчёркивает издание. Турция поддерживает Сарраджа лишь с ноября прошлого года. Тогда обе стороны заключили спорное соглашение о разделе сфер влияния в Средиземном море.

Таким образом, интересы Анкары изменились со времён миссии «София». Это привело к непрозрачности нынешней ситуации и приглушило надежды на скорое завершение военных действий. «Постоянное увеличение числа международных игроков способствует эскалации и закручиванию спирали насилия, а также препятствует усилиям по дипломатическому урегулированию конфликта», — заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Внутри ЕС также присутствовало сопротивление против поддержки со стороны НАТО: Франция выразила сомнения в её необходимости, а Греция и Кипр и вовсе отвергли такую возможность. Обе страны опасаются, что Анкара может получить важные разведданные в рамках сотрудничества между НАТО и ЕС и соответствующим образом скорректирует свои маршруты поставки оружия в Ливию.

Как отмечается в статье, в кулуарах Брюсселя и без того звучат сомнения в нынешней организации миссии «Ирини». Один из дипломатов Южной Европы заявил, что «сейчас совершенно неясно, что случится, когда военным ЕС придётся остановить перевозящие контрабанду суда входящей в НАТО Турции, если оружие при этом не будет сдано, и дело даже дойдёт до конфликта с применением силы».

Более того, несмотря на эмбарго, оружие из ОАЭ и Египта продолжает беспрепятственно попадать в Ливию по воздуху либо через границу, проходящую по суше. Это является явным преимуществом для генерала Хафтара, которого также поддерживает Россия.

Положение сейчас крайне запутанное, подчёркивает немецкая газета. Как Саррадж, так и Хафтар явно не одобряют новую операцию ЕС. Обе стороны заинтересованы в доступе к новым поставкам тяжёлых вооружений, и война в Ливии будет продолжаться, несмотря на миссию «Ирини», заключает Die Welt.