Актриса Аманда Холден появилась на публике в вечернем наряде из денег

10.05.2020, 22:53, Разное

Аманда Холден очень часто удивляет своих поклонников. Британская актриса, телеведущая и певица обладает потрясающими формами, которые с радостью демонстрирует окружающим. На днях звезда решила появиться на публике в вечернем наряде, сшитом из денег.

Знаменитость вызвала настоящий фурор, ведь ее фигуру очень удачно подчеркнуло платье из сотен купюр по 50 фунтов стерлингов каждая. По всей видимости, наряд пошили специально для 49-летней актрисы, поскольку сложно отыскать такое роскошное платье в известных бутиках. Подлинность “материала” может вызвать сомнения, поскольку это платье Аманда Холден примерила специально для финала собственного радио-шоу Heart’s Make Me A Millionaire.



В конкурсе британской звезды слушатели ежедневно соревновались в течение 11 недель. Участники могли забрать выигрыш до 30 000 фунтов стерлингов или побороться за главный приз – миллион (порядка 90 млн рублей). В финальном выпуске претенденты выбирали число от одного до десяти, где и скрывался денежный сюрприз.