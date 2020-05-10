Мнучин ожидает дальнейшего роста безработицы в США

10.05.2020, 22:45, Новости дня

Ошеломляющий уровень безработицы, о котором правительство США сообщило в пятницу, может повыситься еще больше, допустил в воскресенье министр финансов Стивен Мнучин.

«Сообщенные цифры, вероятно, сначала ухудшатся и лишь потом улучшатся», – заявил Мнучин, выступая на канале Fox News.

По данным Министерства труда, уровень безработицы вырос в апреле до 14,7 процента.

Показатель побил рекорд послевоенного времени, достигнутый в ноябре 1982 года, когда безработица составляла 10,8 процента.

Мнучин дал понять, что Белый дом обсуждает дополнительные финансовые меры по снижению экономических последствий пандемии. При этом Мнучин сказал, что федеральное правительство не хочет оказывать финансовую помощь штатам, которые «плохо» управляются.

Белый дом настаивает на снижении налога на заработную плату, добавил Мнучин.