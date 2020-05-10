Триполи в воскресенье подвергся бомбардировке

10.05.2020, 22:45, Новости дня

Триполи в воскресенье содрогался от бомбовых ударов, в то время как базирующиеся на востоке страны формирования Халифы Хафтара вели ночные бои за новые территории в южных пригородах города после недавних потерь позиций вокруг столицы.

Страдания жителей Триполи усилились, когда главный поставщик воды на северо-западе Ливии заявил, что вооруженные люди на юге штурмовали один из его объектов, что привело к сокращению подачи воды.

Возглавляемая Хафтаром Ливийская национальная армия (ЛНА) уже 13 месяцев пытается захватить Триполи, но турецкая военная помощь, оказываемая международно признанному правительству национального согласия (ПНС), помогла последнему частично восстановить позиции.

ЛНА, которую поддерживают ОАЭ, Египет и Россия, на прошлой неделе объявила о новой воздушной кампании, но с тех пор она наносила по преимуществу артиллерийские удары.

В апреле силы, поддерживающие ПНС, отбили у ЛНА несколько городов на северо-западе страны, восстановив контроль на территории между Триполи и границей с Тунисом.

Они также предприняли две попытки захватить стратегическую авиабазу ЛНА Аль-Ватия, но эти атаки были отбиты. Кроме того, они продвинулись к Тархуне – главному оплоту ЛНА на северо-западе страны.

Военный источник в ЛНА сообщил в субботу, что боевые столкновения были самыми ожесточенными на данный момент. На короткое время силы с востока заняли некоторые позиции в районе Триполи Абу-Салим.

Жители Триполи называют имевшую место в воскресенье бомбардировку самой разрушительной на данный момент после нескольких недель столкновений, в то время как ПНС пытается положить конец кампании Хафтара по захвату столицы и оттеснить его войска, чтобы город оказался вне досягаемости артиллерии.

Миссия ООН в Ливии осудила «неизбирательные атаки», которые она, в основном, приписала силам, выступающим на стороне ЛНА.

Турция заявила в воскресенье, что будет рассматривать силы Хафтара как «допустимые цели», если атаки на ее интересы будут продолжаться.