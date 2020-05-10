 

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом во Львовской области перенесли смягчение карантина

10.05.2020, 22:40, Новости дня

11 мая во Львовской области не начнется послабление карантина, связанного с коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на решение областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проинформировал сайт облгосадминистрации (ОГА).

Заседание комиссии провели 10 мая.

“Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15-го”, – сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.

В облгосадминистрации объяснили, что за прошлые сутки во Львовской области COVID-19 подтвердили у 54 человек, 13 госпитализировали. В целом в регионе зарегистрировано уже 753 случая коронавирусной инфекции, 20 человек умерли и 152 выздоровели.

“Находятся в стационарах 260 больных, 22 человека находятся на лечении в отделении реанимации, шесть – на ИВЛ”, – рассказали чиновники.

Карантин в Украине, введенный в связи с распространением коронавируса, действует с 12 марта. С 11 мая Кабмин смягчил карантинные меры, однако карантин был продлен до 22 мая.

В Украине на утро 10 мая инфицировано 15 232 человека, умер 391 человек, вылечилось 3060.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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