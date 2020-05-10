 

Каннский кинофестиваль окончательно отменили

10.05.2020, 22:40, Новости дня

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на источник в оргкомитете кинофестиваля.

В связи с продлением режима чрезвычайного положения во Франции до 24 июля оргкомитет не видит возможности провести фестиваль летом, а от возможности его проведения в режиме онлайн отказались еще раньше.

Фильмы из конкурсной программы Канн-2020 намерены показать на других кинофестивалях осенью текущего года.

73-й Каннский фестиваль должен был пройти с 12-го по 23 мая, но в середине марта его отложили на конец июня – начало июля из-за пандемии COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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