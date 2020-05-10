 

Джонсон озвучил планы по выходу из карантина. Основные ограничения снимут не раньше июня

10.05.2020, 22:40, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 мая объявил о предварительных планах по выходу из карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса, сообщает BBC.

Так, со среды, 13 мая, в Соединенном Королевстве будут сняты все ограничения на занятия спортом на свежем воздухе, а также на посещение парков и скверов.

Также работодатели должны “активно поощрять” выход сотрудников на работу, если работать из дома не представляется возможным. При этом премьер призвал граждан избегать поездок на общественном транспорте.

Учебные заведения, по словам Джонсона, смогут возобновить работу не ранее 1 июня, если ситуация с заболеваемостью не ухудшится.

Заведения индустрии гостеприимства, а также большинство магазинов, сказал глава правительства, смогут открыться в июле в зависимости от эпидемической ситуации.

В то же время Джонсон заявил, что “без колебаний нажмет на тормоза” и отменит ослабления карантина, если произойдет новая вспышка коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,05 млн человек, из них более 279,8 тыс. умерли, 1,38 млн выздоровели.

В Великобритании по состоянию на 10 мая подтверждено 219 тыс. случаев инфицирования, почти 32 тыс. человек скончались. Ежедневно фиксируется около 4–5 тыс. новых случаев заражения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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