Меры безопасности и поддержки: от граждан требуется жесткая самодисциплина

10.05.2020, 22:31, Новости дня

От сына — одуванчик, а от государства — на каждого ребенка до трех лет по пять тысяч рублей. Такую доплату уже получили почти два миллиона семей. Все документы сейчас оформляются онлайн. Тот, кто потерял работу с 1 марта, имеет право на увеличенное пособие — 12 130 рублей, и его уже оформили 150 тысяч россиян.

Дополнительно — это тоже полагается безработным — на каждого из несовершеннолетних детей — по три тысячи в месяц. Государственными мерами поддержки пользуется все больше и больше людей, но президент добивается, чтобы помощь пришла к каждому.

"Все — и граждане, и компании, руководители компаний, акционеры, собственники — должны знать, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и широкая, достоверная. Все должны знать, каким образом они могут воспользоваться этими льготами, как это сделать. И эти способы должны быть доступными для людей. И, наконец, самое главное — все должны быть уверены в том, что это до них дойдет", — сообщил Владимир Путин.

Первые итоги антикризисных экономических мер впечатляют. Малому и среднему бизнесу — отсрочки по налогам на общую сумму больше 200 миллиардов рублей.

"На сегодняшний момент приостановлены практически все проверки: в марте были приостановлены 50 тысяч проверок, а по итогам года их количество снизится на полмиллиона", — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

"Я попросил бы вас внимательнее посмотреть внутрь, как реализуются эти решения, где какое количество выдано денег, кому. Структурировать нужно всю эту информацию, чтобы владеть ситуацией вживую", — отметил глава государства.

Кредитные каникулы, которые полагаются тем, кто лишился трети дохода, уже одобрены банками для 64 тысяч физических лиц, для 20 тысяч юридических. Под государственные гарантии организовано получение новых беспроцентных займов — на зарплату персоналу.

Единовременная поддержка — компаниям, сохранившим коллектив, из федерального бюджета перечислят по минимальному размеру оплаты труда на каждого сотрудника.

"Я не услышал ничего, что касается поддержки работников социальных учреждений. Я в любом случае прошу министра труда и социальной защиты обратить на это внимание. Там люди работают в достаточно тяжелых условиях, мы договорились о том, что мы будем их поддерживать. Я хочу быть уверенным в том, что эта поддержка осуществляется", — отметил Владимир Путин.

Не обойти вниманием ни одну социально незащищенную группу населения. Премьер-министр, который сейчас в больнице, специально выходит на видеосвязь с правительством прямо из палаты, чтобы выяснить, все ли ветераны получили обещанные к 9 мая деньги.

"На цели выплаты предусмотрено более 71 миллиарда рублей. Уже более миллиона ветеранов ВОВ получили эти выплаты", — заверил министр финансов Антон Силуанов.

Российские власти впервые говорят не только о том, как бороться с вирусом, но и как выходить из этого режима. Делать это нужно поэтапно, как предлагают эпидемиологи, и с учетом региональной специфики. В Москве количество выписавшихся пациентов 6 мая превысило количество поступивших в тот же день в стационары, а это весьма положительный сигнал.

"Все это вместе дает нам уверенность в том, что мы можем какие-то предприятия открывать для того, чтобы люди не сидели дома, а работали. Это требуется и для того, чтобы они получали зарплату, чтобы в городе начиналась нормальная жизнь", — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Под собственную ответственность мэр принимает решение о возобновлении работы московских строек, заводов и фабрик.

Производство, которое простаивало больше месяца, активно готовится к выходу: помещения дезинфицируют, распределяют площадь так, чтобы персонал не пересекался, везде — предупреждающие листовки.

На строительных и промышленных предприятиях Москвы трудятся до полумиллиона человек, и открыть их все — важнейший шаг на пути к нормальной жизни. Восстанавливаются технологические цепочки, которые тянутся из столицы в регионы. А это еще 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране.

В общественных местах тоже обязательно нужно будет носить медицинские маски и перчатки. И за нарушение предусмотрены штрафы.

Синхронно с Москвой поступает и Подмосковье — многие российские регионы координируют действия между собой.

"Большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток ты можешь ехать в метро, только эта дорога будет в госпиталь сразу. Можешь сразу ехать в госпиталь, сразу ехать в больницу и, не дай Бог, на ИВЛ. Чтобы этого избежать — масочный режим", — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Это актуально сейчас для всего российского транспорта — новые меры безопасности вводятся в том числе и на дальних маршрутах.

"Очевидно, что нам предстоит вернуть доверие нашего пассажира, убедить его, что транспортная услуга является безопасной со всех точек зрения. Маски, перчатки, контроль на входе в терминал, — необходимый уровень должен быть обеспечен", — сказал министр транспорта Евгений Дитрих.

Транспорт тоже — среди особо пострадавших отраслей, перевозки снизились до минимума. Государство не бросит бизнес — прямо на совещании предлагаются разные формы поддержки: от налоговых льгот до прямого субсидирования из бюджета.

"Россия и иностранные государства готовятся или начинают постепенно выходить из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, трудно сказать, как будут проходить эти процессы, в том числе когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан. Это не только от нас зависит. Это зависит от того, как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах. Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться, с интересом провести время", — подчеркнул Владимир Путин.

Но все эти планы на будущее возможно реализовать только при условии жесткой самодисциплины всех без исключения граждан страны, когда население прислушивается к требованиям властей, а главное — к медицинским рекомендациям.