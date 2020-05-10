 

Теракт в сирийском Эль-Бабе: одиннадцать ранены

10.05.2020, 22:31, Новости дня

Одиннадцать человек были ранены в результате устроенного террористами взрыва в центре сирийского города Эль-Баб. Это мирные жители, и один из них ранен очень тяжело.

Минобороны Турции возлагает ответственность за инцидент на Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов. По мнению военного ведомства, атака была направлена на район операции "Щит Евфрата".

Операция "Щит Евфрата" против игиловцев (запрещено в России) была начата в 2015 году. В ходе операции турецкая армия с участием сирийской оппозиции вывела из-под контроля боевиков пограничный Джарабпус, а также города Аазаз и Эль-Баб, передает РИА Новости.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на СФ

24.04 / Глава РАН предложил провести всероссийское тестирование на антитела к коронавирусу

02.05 / У первого заместителя главы Житомирского облсовета выявили COVID-19

18.04 / В мире: Коронавирус наказывает Латвию за русофобию

28.04 / Пессимистичный прогноз ученых: сроки окончания пандемии сдвинулись к августу

20.04 / В Закарпатье произошло два землетрясения

22.04 / Сотрудник оргкомитета Олимпиады в Токио заразился коронавирусом

21.04 / Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

24.04 / “Союзмультфильм” намерен вернуть права на Чебурашку

24.04 / Украинский МИД опроверг сообщения об отзыве грузинского посла из Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска