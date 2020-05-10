Теракт в сирийском Эль-Бабе: одиннадцать ранены

10.05.2020, 22:31, Новости дня

Одиннадцать человек были ранены в результате устроенного террористами взрыва в центре сирийского города Эль-Баб. Это мирные жители, и один из них ранен очень тяжело.

Минобороны Турции возлагает ответственность за инцидент на Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов. По мнению военного ведомства, атака была направлена на район операции "Щит Евфрата".

Операция "Щит Евфрата" против игиловцев (запрещено в России) была начата в 2015 году. В ходе операции турецкая армия с участием сирийской оппозиции вывела из-под контроля боевиков пограничный Джарабпус, а также города Аазаз и Эль-Баб, передает РИА Новости.