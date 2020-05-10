Коронавирус может стать идеальным оружием мафии

10.05.2020, 22:31, Новости дня

Итальянские власти, постепенно выводя страну из эпидемии коронавируса, столкнулись с новой проблемой. В период карантина активизировалась знаменитая итальянская мафия, которая нацелилась во власть. Схема проста. Сицилийская "Коза ностра" и неаполитанская "Каморра" занялись благотворительностью. Тем, кто остался без работы, помогают продуктами и лекарствами. Бизнесу предлагают помощь деньгами. Взамен они рассчитывают на поддержку своих кандидатов на будущих выборах.

С журналистом Лирио Аббате мы познакомились в Палермо в 2007-м, когда он первый раз нашел бомбу под своей машиной. 14 лет он живет под охраной 24 часа в сутки. Теперь он в Риме. Обозреватель журнала L'Espresso. Тема не поменялась. Это он первый написал про супербоссов, что под шумок коронавируса начали выпускать из тюрем самого старого режима содержания. Вот они: Загария по прозвищу Бен Ладен, Яннаццо – Брюнетик, Ди Пьяцца и Бонура.

"Эти мафиози возвращаются к себе домой, получая контроль над своей территорией. И это уже сигнал усиления их власти. Мафия построена на жестах, символах и присутствии. Почему для мафии придумали тюрьмы? Их называют "непромокаемыми", чтобы изолировать боссов, отключить их от внешнего мира. А если босса ты возвращаешь домой, вся борьба с мафией насмарку", — сказал Аббате.

Список из 376 фамилий длинный, но не окончательный. Отпустить из тюрьмы домой адвокаты просят еще 400 человек. По тем же причинам — в тюрьмах опасный коронавирус, а здоровье у их клиентов слабое – патологии, возраст.

"Старые боссы — это как мудрецы, как пример для молодежи. Молодым нужен советчик, опытный человек, который отсидел в тюрьме. И даже его одобрение, его "да", сказанное начинающим бойцам, может усилить влияние кланов", — отметил Аббате.

Такой он, пример для молодежи, — на широких экранах. Мафия была, есть и будет, она жива. Самый популярный сериал про мафию – "Каморра". Он успешно дотянул до четвертого сезона. И там наглядно показано, на чем зарабатывает "Каморра": наркотики — главный источник дохода. Как пополняют ряды — убийство — это традиционный обряд посвящения. Отцы и дети — кланами управляют семьи, статус "босс" — почти всегда наследственное. Преданные жены, которые встают во главе мафиозной семьи, если муж попадает в тюрьму. Бунты в тюрьмах. Взрывы бомб. Убийства. Облавы.

Если кому-то кажется, что у режиссера богатая фантазия, сравниваем увиденное с оперативными кадрами полиции города Фоджа. Это другая мафия – "Ндрангета" — но методы те же. В Фоджи привыкли к трупам на улице, к бомбам. Взрывают всех, кто не платит.

Вымогательство — второй главный источник дохода после трафика наркотиков и оружия. Это называется мзда. У полиции в руках — список с именами и тарифами: небольшой магазин — 500 евро в месяц, крупная фирма — 2-3 тысячи. Не хочешь — утром взорвут твою машину. Плеснут бензином под дверь. Криминальная "ассоциация Фоджи" состоит из трех семейных бригад. Отцы и дети. Грабят, воруют, наказывают. Угоняют машины, а потом звонят жертвам.

"Каморра", "Коза ностра", "Ндрангета" — им не все равно, на ком зарабатывать. У каждой мафии — своя специфика. Но коронавирус их может объединить, стать идеальным оружием.

Мэр Палермо Леолука Орландо два месяца кричит, что нужно думать не только о кривой заражения. Нужно срочно помогать людям. Отчаявшимся людям становится неважно, откуда приходит помощь.

– Это правда, что мафия сейчас ближе к людям, чем государство? Вы не боитесь потерять юг за эти три месяца, отдать его снова руки кланов?

– Когда кто-то болеет, ему нужен врач. Если врач не приходит, не приходит государство, в дверь стучит знахарь – мафия. Это не только в Палермо, но и в Милане. Если власти не поможет, на помощь бизнесу придут боссы. Они одолжат деньги или купят за полцены ваш бизнес. Я сказал премьеру Конте: декреты нужно выпускать, но с учетом феномена новых бедных, рожденных в этот карантин, — подчеркнул Орландо.

Новые бедные — по подсчетам социологов, только на юге их несколько миллионов — могут стать армией для мафии. Пока правительство искало ИВЛ по всему миру и спасало юг, закрывая его от контактов с севером, просмотрели главное. Мафия — это тот же вирус. Она "мутирует". Подстраивается. В "Коза ностре" — великие перемены: полиция подозревает, что руководить мафией на Сицилии впервые поручили почти подростку.

– Кто сейчас босс боссов?

– После смерти Тото Риина были попытки восстановить и перестроить "Козу ностру". Это было поручено одному пожилому боссу. Его арестовали. И есть подозрение, что эта миссия теперь поручена одному очень молодому мафиози из Палермо. Он в карцере. Но скоро выйдет. Его Зовут Леандро Греко, он племянник босса по прозвищу Папа. То, как он ведет себя, как его уважают, дает понять, что он сегодня стал главой "Коза ностры", — сказал Лирио Аббате.

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"Вести недели"