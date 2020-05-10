 

Сосед бросил гранату в шумную компанию на Ставрополье

10.05.2020, 22:30, Новости дня

В поселке Приэтокском мужчина бросил гранату в людей, которые шумно отмечали праздник, есть пострадавшие, сообщил представитель экстренных служб Ставропольского края.

В экстренных службах сообщили, что «во дворе жилого дома» 18 человек «отмечали праздник, сосед бросил взрывное устройство», передает РИА «Новости».

Как передает ТАСС, под навесом частного дома отмечали день рождения хозяйки.

Пострадали 11 человек, среди них нет детей. При этом дети «находились в доме».

Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, пятеро – в состоянии средней тяжести, еще трое «заявили, что у них легкая контузия от взрыва».

Подозреваемый задержан. По предварительной информации, он «находился в состоянии опьянения и находился в неадекватном состоянии».



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