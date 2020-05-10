Лошади смогли опознать хозяев по фотоснимку

10.05.2020, 22:30, Разное

Французские ученые-этологи в ходе эксперимента сделали попытку узнать, способны ли лошади распознавать хозяев по фотоснимкам. В результате выяснилось, что фотоизображение может служит способом идентификации для данных животных.

В ходе исследования специалисты подвергли специальному обучению одиннадцать лошадей для возможности выбора между двумя компьютерными изображениями прикосновением мордой к одному из них. В течение эксперимента животным предоставлялись несколько смен пар изображений: на первой присутствовали картинки черного круга и лошади, на второй – черного круга и человека, а на третьей – снимки двоих людей. Отмечается, что среди фотографий были кадры с владельцами, прошлыми и настоящими, лошадей, участвующих в исследовании. В результате выяснилось, что животные определенно отдают большее предпочтение фотографиям своих хозяев, чем снимкам незнакомых им людей. По словам исследователей, выбор в пользу владельцев был сделан в среднем в 75% случаев.

Описание эксперимента исследователи разместили на страницах журнала Nature, сопроводив публикацию выводом о том, что лошадям присуща не только способность распознавания двухмерных изображений, но и сопоставления их с трехмерной визуальной информацией, то есть – настоящими людьми. Однако в этой же статье авторы оговорились: указанное резюме не является абсолютно утвердительным. Такую позицию они обосновали тем, что двухмерные статические изображения не имеют существенной части информации – глубины, перспективы, движения, запаха и звука. К слову, был упомянут факт, что собаки, имеющие способность к различению человеческих лиц в реальности, испытывают затруднения при идентификации людей на фото.