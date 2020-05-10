 

Медики назвали пять признаков слишком высокого уровня сахара в крови

10.05.2020, 22:17, Разное

Гипергликемия может указывать на физиологические или патологические изменения в организме и быть симптомом диабета. Медики назвали пять ранних признаков повышенного сахара в крови, на которые следует обратить внимание.
Среди главных симптомов – частое желание пить и учащенное мочеиспускание. Когда уровень сахара в организме увеличивается, он пытается сбалансировать уровень глюкозы с помощью некоторых механизмов. Для выведения излишней жидкости “включается” режим учащенного мочеиспускания, а из-за сильной потери жидкости организм обезвоживается.

Важно отметить периодическое чувство усталости и слабости. Это связано с тем, что кровь становится более густой, и ее движение замедляется. Клетки в таком случае не могут получать необходимые вещества в прежнем режиме.

Специалисты упомянули также эффект расплывчатого зрения и сложности во время чтения, которые могут указывать на диабетическую ретинопатию. К следующим признакам относятся боль в конечностях, вызванная повреждением тонких нервных волокон, ответственных за температурную и болевую чувствительность, а также проблемы с памятью и вниманием.

Если появились хотя бы некоторые из перечисленных симптомов, следует срочно обратиться к врачу, чтобы избежать возникновения диабета или другого заболевания.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Мнение: Управление катастрофами как новая реальность грядущего передела мира

25.04 / На фоне слухов о второй беременности Кристина Асмус показала «домашние роды» в ванной

01.04 / Российские ученые разработали высокоточный тест на коронавирус

05.05 / Ученые: К 2050 году ледяной щит Арктики может полностью растаять

16.04 / Юлия Ковальчук обнажилась на фото и посоветовала фанатам заниматься сексом

23.04 / Мнение: Контекст

29.03 / Технологии: Роскомнадзор возглавил бывший координатор закона об изоляции рунета от Кремля

23.04 / Иван Краско пожаловался на материальные проблемы из-за коронавируса

27.04 / В Челябинской области двух школьников обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки

09.04 / Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отметили 15-ю свадебную годовщину: новое фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска