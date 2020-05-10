Медики назвали пять признаков слишком высокого уровня сахара в крови

10.05.2020, 22:17, Разное

Гипергликемия может указывать на физиологические или патологические изменения в организме и быть симптомом диабета. Медики назвали пять ранних признаков повышенного сахара в крови, на которые следует обратить внимание.

Среди главных симптомов – частое желание пить и учащенное мочеиспускание. Когда уровень сахара в организме увеличивается, он пытается сбалансировать уровень глюкозы с помощью некоторых механизмов. Для выведения излишней жидкости “включается” режим учащенного мочеиспускания, а из-за сильной потери жидкости организм обезвоживается.

Важно отметить периодическое чувство усталости и слабости. Это связано с тем, что кровь становится более густой, и ее движение замедляется. Клетки в таком случае не могут получать необходимые вещества в прежнем режиме.

Специалисты упомянули также эффект расплывчатого зрения и сложности во время чтения, которые могут указывать на диабетическую ретинопатию. К следующим признакам относятся боль в конечностях, вызванная повреждением тонких нервных волокон, ответственных за температурную и болевую чувствительность, а также проблемы с памятью и вниманием.

Если появились хотя бы некоторые из перечисленных симптомов, следует срочно обратиться к врачу, чтобы избежать возникновения диабета или другого заболевания.