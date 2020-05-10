Столтенберг подчеркнул намерение НАТО оставаться ядерным альянсом

10.05.2020, 22:08, Новости дня

НАТО останется ядерным альянсом, пока в мире есть ядерное оружие, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что мир «не будет безопасным», если у России, Китая и других стран будет ядерное оружие, а у НАТО нет. По его словам, «все партнеры по альянсу договорились о том, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует» ядерное оружие, передает ТАСС со ссылкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО является «оборонительным альянсом», а его ядерное оружие «нацелено на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий», а не на разжигание конфликтов.

Генсек отметил, что и в период коронавируса «сохраняются террористические угрозы, авторитарные режимы бросают вызов демократиям», продолжается «развитие атомного оружия в таких странах, как КНДР, а также агрессивные акции России».

Столтенберг заявил, что Москва «в последние годы инвестировала значительные средства в свои военные мощности, в особенности в ядерный арсенал». Он отметил, что РФ «разместила способные нести атомное оружие ракеты в Калининграде», а также якобы «грозила Дании, Польше и Румынии атомными ударами». Кроме того, генсек НАТО указал на ситуацию вокруг Крыма и сообщил о том, что Москва якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

НАТО же, по его словам, «стремится к миру без ядерного оружия посредством осуществления контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения».

Как сообщил Столтенберг, «ядерные соглашения НАТО сегодня так же важны, как и прежде». По мнению генсека, отказ НАТО от ядерного оружия и стратегической концепции по устрашению потенциальных противников приведет к тому, что больше стран попытаются создать собственное ядерное оружие.

Напомним, Столтенберг заявил, что НАТО сократило свой атомный арсенал в Европе на 90%.