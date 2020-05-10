В Москве за сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом

10.05.2020, 22:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 56 человек, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них был подтвержден диагноз пневмония. Всего в столице умерли 1124 вирус-положительных пациента, передает ТАСС.

Накануне сообщалось о 58 скончавшихся пациентах с коронавирусом.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что темпы прироста числа вирус-положительных в стране стабилизируются.

9 мая сообщалось, что от коронавируса в Москве за сутки вылечилось рекордное число пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.