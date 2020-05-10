“Воронины” в жизни: Дронов откровенно высказался насчет романа с Волковой

10.05.2020, 22:05, Разное

Премьера сериала “Воронины” состоялась 11 лет назад. За это время вышло 10 сезонов проекта. Актеры приобрели большую популярность. Георгий Дронов и Екатерина Волкова сыграли супружескую пару, у которых трое детей. Любовные отношения между героями выглядели настолько естественно, что поклонники сериала предположили – у актеров роман и в жизни.

Такие слухи ходят не один год. Дронов и Волкова предпочитали не комментировать их долгое время, но режим самоизоляции довел актеров до откровенности. На днях они провели прямой эфир в “Инстаграме”, где затронули эту тему.

Один из пользователей Сети спросил, правда ли Екатерина родила дочь Лизу от Георгия. Слово взял Дронов. Он отметил, что совместные дети у них только в кадре. “А когда Катя была беременна, я параллельно тоже участвовал в таком же “производстве”, – рассказал актер.

Звезды также затронули тему сериала. Екатерина Волкова заявила, что она готова дальше работать над проектом и сниматься в новых сериях. Напомним, телеканал СТС планирует устроить марафон “Ворониных” с 12 мая.