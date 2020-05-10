 

Мясоеды обладают более крепкой психикой, чем вегетарианцы

10.05.2020, 22:00, Новости дня

Американские ученые обнаружили, что у веганов и вегетарианцев риск развития депрессии и тревожности гораздо выше, чем у тех, кто регулярно ест мясо.

Во время нового исследования ученые проанализировали восемнадцать работ, посвященных употреблению мяса и психическому здоровью. Специалисты смогли сделать анализ данных 149 559 мясоедов и 8584 людей, которые отказались от продуктов животного происхождения.

Долгосрочные исследования продемонстрировали, что среди вегетарианцев больше людей, которые склонны к тревожным расстройствам, депрессии и нанесению себе вреда. По словам специалистов, часто люди, которые очень чувствительны к страданиям животных, могут испытывать тревогу или пребывать в длительном депрессивном состоянии.



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