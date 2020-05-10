Ученые из США выяснили, что женщины чаще мужчин засыпают сразу после секса

10.05.2020, 21:53, Разное

Ученые из США провели исследование, показавшее, что женщины чаще мужчин склонны засыпать сразу после интима. Это связано с большей выраженностью седативных свойств сексуальной близости у дам.

Специалисты из Государственного Университета Нью-Йорка в Олбани изучили данные 128 представительниц прекрасного пола и 98 мужчин, являющихся студентами колледжа. После секса сонливость усиливалась и у мужчин, и у женщин в результате удовлетворения. Девушки чаще, чем представители сильного пола сообщали о склонности ко сну при отсутствии или наличии оргазма. Согласно полученным данным, оплодотворенные дамы также быстрее погружались в сон после близости. Половых различий седативных свойств после мастурбации не наблюдалось.

Результаты новой работы позволили ученым предположить, что данный эффект имеет связь с адаптивным механизмом организма, обусловленным эволюцией. Благодаря этому сперматозоиды могут удерживаться у человека, уникального как вид тем, что смог развить вертикальную осанку и передвигаться на двух конечностях.