Ксения Собчак назвала “свинством” мнение Белого дома о победе США над Германией

10.05.2020, 21:53, Разное

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о публикации Белого дома о победе США над Германией. Данное мнение администрации страны знаменитость назвала «свинством».

В обнародованной в Сети видеозаписи Белым домом глава американского государства Дональд Трамп отметил, что празднует День победы вместе с европейскими союзниками. Сказал также президент, что в мае 1945 года Штаты и Великобритании одолели Третий Рейх, не упомянув при этом вклад в победу СССР. Такая формулировка не понравилась отечественным комментаторам.

Высказала личную точку зрения и ведущая Ксения Собчак. Данную позицию Белого дома она охарактеризовала как «форменное свинство», но призвала публику не зацикливаться на этом. «В этом есть какая-то провинциальность», – отметила телезвезда.

Еще один представитель шоу-бизнеса РФ – Гарик Харламов – тоже обратил внимание на неоднозначный пост Вашингтона. Он предложил Дональду Трампу лучше изучить историю и смотреть советские военные фильмы.