 

“Чем мы занимались на майские”: Саша Савельева похвасталась отпуском с друзьями

10.05.2020, 21:30, Разное

Саша Савельева опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, посвящённый воспоминаниям. Знаменитость показала, чем она занималась в компании друзей на майские праздники в 2018 году.
Нынешняя весна стала уникальной из-за событий, связанных с коронавирусом. Во многих странах действуют карантинные ограничения, а потому те, кто мог и хотел отправиться на майские праздники на курорт, вынуждены оставаться дома.

Саша Савельева опубликовала пост, свидетельствующий, что ей не хватает развлечений у моря. Экс-участница группы “Фабрика” показала фанатам несколько снимков, сделанных в 2018 году на яхте. Как оказалось, свой отпуск звезда провела тогда в шумной компании друзей, среди которых была не только Саша Попова, коллега певицы по музыкальному коллективу, но и Денис Клявер. В комментарии к публикации хозяйка аккаунта отметила, она ценит эти воспоминания. Кроме того, знаменитость добавила, что любит своих друзей и сильно по ним скучает.

Пользователи остались в восторге от публикации. Многие сразу же обратили внимание на фигуры представительниц прекрасного пола, запечатлённых на фотографиях, посвятив им немало комплиментов. Другие обрадовались очередной возможности увидеть кумира в новой обстановке и узнать, как исполнительница проводила время до рождения ребёнка.



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