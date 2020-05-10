 

VOAэкспресс 10 мая 2020

10.05.2020, 21:25, Новости дня

День матери

День матери в США отмечается во второе воскресенье мая. Этот праздник отмечается более 100 лет. В 1914 году 28-й президент США Вудро Вильсон объявил День матери национальным праздником. Президент США Дональд Трамп поздравил жителей США с этим праздником и призвал американцев выразить любовь и уважение к своим матерям.

Начиная со Дня матери, в США проводится ежегодная Национальная неделя здоровья женщин. В послании по случаю недели здоровья женщин президент Трамп пообещал использовать все имеющиеся ресурсы для инвестиций в хорошее самочувствие женщин. Также президент поблагодарил женщин, которые находятся на переднем крае борьбе с коронавирусом.

Коронавирус

Трое высокопоставленных членов группы Белого дома по борьбе с коронавирусом ушли в самокарантин. Директор CDC Роберт Редфилд, комиссар FDA Стивен Хан и ведущий инфекционист Энтони Фаучи приняли такое решение после контакта с человеком, чей тест показал положительный результат на COVID-19.

Белый дом начал неофициальные переговоры с республиканцами и демократами в Конгрессе о последующих шагах, касающихся законопроекта об антикризисной помощи в связи с коронавирусом. Об этом сообщил главный экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу. «Мы собираем идеи для следующих шагов», – добавил он.

Путешествовать, не выходя из дома​

Любовь и воображение родителей помогают трехлетнему Логану увидеть мир, не выходя из своей нью-йоркской квартиры.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / За границей от коронавируса излечились еще четыре украинца – МИД

01.05 / ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС в связи с коронавирусом

04.04 / Саудовская Аравия отказалась признать попытку покончить со сланцевиками

22.04 / Мишустин призвал не забывать о других больных во время борьбы с коронавирусом

27.04 / Более 50 раз выезжали в выходные томские спасатели тушить пал травы

14.04 / Мишустин пригласил французского премьера в Россию после отмены карантина

31.03 / Биатлон. Гараничев и Малышко не проходят в состав сборной страны

27.03 / Neues Deutschland – глава Германо-российского форума призывает укрепить мир в Европе дружбой с Россией

08.05 / Москва и Гавана подтвердили стремление расширять сотрудничество

22.04 / В Волгоградской области в рамках нацпроекта начали закупать оборудование для колледжей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска