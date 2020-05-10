VOAэкспресс 10 мая 2020

10.05.2020, 21:25, Новости дня

День матери

День матери в США отмечается во второе воскресенье мая. Этот праздник отмечается более 100 лет. В 1914 году 28-й президент США Вудро Вильсон объявил День матери национальным праздником. Президент США Дональд Трамп поздравил жителей США с этим праздником и призвал американцев выразить любовь и уважение к своим матерям.

Начиная со Дня матери, в США проводится ежегодная Национальная неделя здоровья женщин. В послании по случаю недели здоровья женщин президент Трамп пообещал использовать все имеющиеся ресурсы для инвестиций в хорошее самочувствие женщин. Также президент поблагодарил женщин, которые находятся на переднем крае борьбе с коронавирусом.

Коронавирус

Трое высокопоставленных членов группы Белого дома по борьбе с коронавирусом ушли в самокарантин. Директор CDC Роберт Редфилд, комиссар FDA Стивен Хан и ведущий инфекционист Энтони Фаучи приняли такое решение после контакта с человеком, чей тест показал положительный результат на COVID-19.

Белый дом начал неофициальные переговоры с республиканцами и демократами в Конгрессе о последующих шагах, касающихся законопроекта об антикризисной помощи в связи с коронавирусом. Об этом сообщил главный экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу. «Мы собираем идеи для следующих шагов», – добавил он.

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