 

В Нью-Йорке персонал домов престарелых будет дважды в неделю тестироваться на коронавирус

10.05.2020, 21:25, Новости дня

Все дома престарелых в штате Нью-Йорк должны будут тестировать персонал на коронавирус дважды в неделю, заявил в воскресенье губернатор штата Эндрю Куомо. Это делается для того, чтобы сдержать распространение вируса в наиболее благоприятной для него среде.

На ежедневном брифинге Куомо объявил о новых правилах, вводимых для защиты жителей домов престарелых. Так, например, больницы не смогут выписывать пациентов с COVID-19 в дом престарелых, пока его тест на коронавирус не будет отрицательным.

«Это будет правилом, а не то, что “я буду признателен, если вы сделаете это”», – заявил Куомо, отметив, что медучреждения, нарушающие это правило, потеряют лицензии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / 11 сотрудников Секретной службы США подхватили новую инфекцию

30.04 / Полицейские в Москве устроили погоню со стрельбой за нарушителями режима самоизоляции

05.05 / Гражданину Латвии грозит тюрьма в Грузии за оскорбления жены-россиянки

07.04 / Расходы на рабочую силу в Великобритании снизились в конце 2019 года до минимума за 2 года

10.04 / Тысячи американцев требуют от Китая возместить ущерб, причиненный коронавирусом

29.04 / Коронавирус обнаружили у сотрудницы Ровенской облгосадминистрации

13.04 / Власти выделили врачам дополнительные 50 млрд рублей

29.04 / В ОП ответили Арбатовой на сравнение детей в военной форме с проститутками

21.04 / В Украине обнаружили в эстонских учебниках английского российский Крым

02.04 / Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска