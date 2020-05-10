В Нью-Йорке персонал домов престарелых будет дважды в неделю тестироваться на коронавирус

10.05.2020, 21:25, Новости дня

Все дома престарелых в штате Нью-Йорк должны будут тестировать персонал на коронавирус дважды в неделю, заявил в воскресенье губернатор штата Эндрю Куомо. Это делается для того, чтобы сдержать распространение вируса в наиболее благоприятной для него среде.

На ежедневном брифинге Куомо объявил о новых правилах, вводимых для защиты жителей домов престарелых. Так, например, больницы не смогут выписывать пациентов с COVID-19 в дом престарелых, пока его тест на коронавирус не будет отрицательным.

«Это будет правилом, а не то, что “я буду признателен, если вы сделаете это”», – заявил Куомо, отметив, что медучреждения, нарушающие это правило, потеряют лицензии.