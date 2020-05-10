Из-за коронавируса животным в зоопарке под Киевом пришлось изменить и сократить рацион. Приматы тоскуют без людей

10.05.2020, 21:20, Новости дня

Из-за карантина, введенного в Украине из-за эпидемии коронавируса, животным в частном зоопарке “12 месяцев” под Киевом пришлось изменить рацион. Об этом пишет агентство AFP.

Владелец парка Михаил Пинчук (он также занимается строительным бизнесом) заявил, что ежемесячно на покупку корма уходит около 500 тыс. грн. Единственным источником финансирования была продажа билетов, но из-за карантина зоопарк закрыт для посетителей почти два месяца. Пинчук сказал, что уже на 10% сократил расходы на покупку корма – дальнейшее сокращение расходов негативно скажется на здоровье животных.

По словам Пинчука, животные не голодают, но “не получают того, к чему привыкли”. В частности, хищным животным дают уменьшенные порции качественного мяса – из-за этого один из леопардов похудел. Приматы не получают любимых фруктов. “Нам стыдно, а им грустно”, – сказал Пинчук.

Владелец парка рассказал, что животные также страдают из-за недостатка общения. Пинчук отметил, что сотрудники вначале пытались ограничить контакты с приматами, чтобы не заразить их коронавирусом, но животные “плакали, обнимали двери”.

Несколько дней назад Пинчук объявил о сборе пожертвований: на данный момент удалось собрать $7,5 тыс. из необходимых $18 тыс. Он надеется, что удастся договориться об открытии зоопарка после первого этапа ослабления карантина, которое намечено на 11 мая.

Парк “12 месяцев” был основан в 2015 году в Демидове под Киевом. Здесь обитает около 450 животных, включая леопардов, медведей и жирафов.