Саакашвили рассказал, как Порошенко убежал, увидев его на фестивале

10.05.2020, 21:20, Новости дня

Бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил в опубликованном 9 мая интервью “24 каналу”, что не общается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

“Нет, я его не встречал. Мы только раз встретились на львовском джазовом фестивале. Когда он меня увидел, он с такой скоростью убежал, что мне было очень смешно за этим наблюдать. У меня нет и желания с ним общаться. Я бы сказал, что эту страницу своей жизни я уже закрыл”, – рассказал политик.

Он согласился с тезисом, что “Порошенко и его окружение использовали государство для собственного обогащения”.

“Меня интересует вопрос, почему правоохранительные органы сейчас не могут чего-то найти. Когда я слышу, что его могут обвинять в том, что он кого-то не так назначил или не так что-то подписал в международных отношениях, я считаю, что это неубедительно. Надо идти за деньгами, найти деньги”, – объяснил Саакашвили.

В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство и был назначен Порошенко председателем Одесской облгосадминистрации. В ноябре 2016 года он подал в отставку, обвинив украинские власти в поддержке коррупционных кланов.

В июле 2017-го Саакашвили потерял гражданство Украины. Пятый президент Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела. В феврале 2018 года Саакашвили со скандалом выдворили в Польшу. Позже Саакашвили вернулся в Украину.

В мае 2019 года после избрания главой государства Зеленский вернул экс-президенту Грузии украинское гражданство.