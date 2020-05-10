Суточные потери от коронавируса в Великобритании продолжают падать

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10.05.2020, 21:20, Новости дня

За последние сутки в Великобритании от коронавируса скончалось 269 человек (9 мая было подтверждено 346 летальных исходов). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 10 мая в Twitter.

Всего с начала эпидемии в Соединенном Королевстве скончалось 31 855 человек. Коронавирусная инфекция подтверждена у 219 183 человек (+3923 за последние сутки).

Статистику о выздоровевших министерство здравоохранения Соединенного Королевства не публикует.

As of 9am 10 May, there have been 1,821,280 tests, with 92,837 tests on 09 May.

1,334,770 people have been tested of which 219,183 tested positive.

As of 5pm on 09 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 31,855 have sadly died. pic.twitter.com/8pxqc2yMHU

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 10, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,05 млн человек, из них более 279,8 тыс. умерли, 1,38 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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