 

Побочный эффект коронавируса: Роботы могут лишить работы миллионы людей намного быстрее

10.05.2020, 21:17, Разное

Коронавирус внес коррективы в жизнь многих людей на Земле. Из-за карантина сотрудникам приходится сидеть дома, а их место могут занять роботы. Процесс автоматизации из-за эпидемии произойдет намного быстрее, чем предполагалось раньше.
В Оксфордском университете провели исследование о возможной доли автоматизации рабочих мест в ближайшие 15 лет в семи сотнях профессиях. Взяв полученный материал, можно подсчитать количество людей, которые могут потерять работу из-за пандемии коронавируса. К примеру, в США ряд отраслей назвали незаменимыми, это производство продуктов питания, транспорт, средства гигиены и другие. По окончании пандемии эти сферы затронет автоматизация. Уже сейчас задействованных в них людей заменяют роботы, принимающие на себя решение простых проблем.

Компания Amazon ранее приобрела изготовляющую роботов фирму Kiva за 777 миллионов долларов. Эти механизмы предназначены для работы на складах, и одна модель способна перевозить товар массой до 500 кг. Инженеры Ford сконструировали машину, исполняющую обязанности курьера. Такой робот перемещается по городу в беспилотном автомобиле, выходит из него, забирает посылку и приносит клиентам под дверь. На территории США, в целом, процесс автоматизации должен затронуть 55 миллионов должностей в важнейших отраслях, что позволит не платить людям зарплату и сэкономить в общей сложности полтора триллиона долларов.



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