 

Кошмарная цифра: шведский подход против коронавируса не сработал

10.05.2020, 21:15, Новости дня

"Вести недели" уже говорили, что Швеция предложила альтернативный подход в реакции на коронавирус. Ограничения есть, но все очень либерально. Цель — выработать коллективный иммунитет и пройти эпидемию с меньшими потерями для экономики. При этом шведы положились на свой национальный характер, низкую плотность населения на территории сопоставимой с Францией и образ жизни, и без того предполагающий социальную дистанцию. Это политическое решение, а его вдохновителем стал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель. Сейчас есть возможность сравнить результаты Швеции, например, с российскими.

Тестирование. В РФ проведены почти 5,5 миллиона тестов, а в Швеции пока — 150 000. Если на миллион, то у нас 35 000, а у шведов в два с лишним раза меньше — 15 000.

Далее цифры на миллион. В РФ — 1400 подтвержденных случаев на миллион. В Швеции при меньшем объеме тестирования все равно почти вдвое больше — более 2500 тысяч на миллион. При этом смертность в Швеции от коронавируса — 12,43%, а в РФ — около 1%. Как мы говорили, отчасти это связано с ранним выявлением болезни, но, конечно, это и упорная борьба за каждую жизнь.

Поскольку в Швеции это не так, то старшее поколение как основная группа риска несет тяжелейшие потери. Швеции уже стыдно. Андерс Тегнелль об этом говорит так: "У нас почти 3 тысячи умерших, и это кошмарная цифра". На сегодня в Швеции уже больше трех тысяч умерших.

Текст:

"Вести недели"



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