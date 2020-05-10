Инсайдеры назвали дату старта сезона “Формулы-1”

10.05.2020, 21:15, Новости дня

Сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" откроет Гран-при Австрии, который стартует 5 июля. Международная автомобильная федерация одобрила эту дату.

О сроках возобновления чемпионата стало известно порталу The Judge 13. По информации издания, Австрия примет сразу два этапа – первый состоится 5 июля, а второй – 8 или 9 июля. Далее запланированы гонки в Великобритании. Два этапа пройдут 19 и 23 июля. Зрителям будет запрещено посещать соревнования.

Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса были отменены Гран-при Австралии, Монако и Франции. Остальные этапы перенесли на более поздний срок.