“Спасибо за освобождение, но…”: европолитиков понесло

10.05.2020, 21:15, Новости дня

Как юбилей Победы прошел в Европе?

Автор: Михаил Антонов

Вечером 8 мая на Бранденбургские ворота в Берлине спроецировали слово "спасибо" на русском, английском, французском и немецком языках. Днем 8-го руководство Германии во главе с канцлером Меркель и президентом Штайнмайером возложило венки к мемориалу жертвам войны. Понятные слова и простые действия. По этому пути пошел, например, президент Франции, который ничего не говорил — принес цветами к Могиле Неизвестного Солдата. Однако большинство европейских политиков, чьи страны освободила Красная Армия, на праздник просто несло: "Спасибо, конечно, но…". И далее — под копирку список обид и претензий.

Тяжело было Польше под советским влиянием — с трудом пришлось осваивать новые западные земли, принадлежавшие Германии. Много немцев надо было выгнать. И у чехов после войны возникли те же проблемы в Судетах. Но что об этом вспоминать. Есть вещи и поважнее.

"С моей точки зрения, важно видеть исторические события в том контексте, который существовал, а это значит, что хотя никто не отрицает заслуг Советского Союза в завершении Второй мировой войны, необходимо также воспринимать, что он был одним из организаторов этого самого кровавого конфликта в истории", — отметил мэр Праги Зденек Гржиб.

Это говорит мэр Праги, чью страну с благословения Франции и Британии в 1938-м немцы "раздербанили" вместе с венграми и поляками. Последние еще отказались пропустить советские войска, готовые прийти на помощь Чехословакии, в которой много лет спустя, в 1981-м, родился и успел пойти в школу Зденек Гржиб — знаток исторических контекстов.

А вот кого они вообще не волнуют, так это лидеров прибалтийских стран. Сделали совместное заявление по случаю 30-летия обретения независимости. Тройкой запряглись в старую телегу про пакт Молотова – Риббентропа, советскую оккупацию, и поехали: "45 лет оккупанты в Прибалтике проводили карательные операции по строительству школ, больниц, заводов, портов и курортов, но под тевтонами жилось лучше. Достаточно было избавиться от русских, евреев и коммунистов". Это даже не прячут — в Литве, Латвии и Эстонии национальные герои носят форму ваффен-СС. С одобрения хозяев из Вашингтона, канализирующих всякие исторические комплексы, в нужном им русле. Недавно прошли работы по углублению основного фарватера.

Вот президент США своими руками взялся "выпрямлять" историю, удалив СССР из числа стран антигитлеровской коалиции. "Нацизм в Европе, — напечатал он в Twitter, — победили США и Великобритания". Простое радикальное решение, чтобы не цедить слова благодарности сквозь зубы, и Трамп — первый американский политик высшего уровня, который до него додумался.

Взять такой же подход на вооружение некоторым восточноевропейским национальным элитам, которым мешают памятники над братскими могилами советских солдат. Впрочем, в Европе есть страны, у которых с признанием ведущей роли СССР в разгроме нацизма нет никаких проблем. Германия — первая в их числе.

Накануне мемориальный комплекс в Трептов-парке, несмотря на ограничения массовых мероприятий, посетили тысячи людей. Были мэр Берлина Мюллер, премьер-министр Саксонии Кречмар, были представители посольств всех союзных республик, кроме Украины, были песни военных лет и впервые Знамя Победы в небе над Берлином.

Автор: Александр Корестелев

В годы Второй мировой в Шенхагене обучали пилотов люфтваффе, которые затем отправлялись прямо на фронт. По окончании войны летную школу сравняли с землей и сожгли всю технику. 75 лет спустя на аэродроме вновь готовятся к старту. Пункт назначения — Берлин.

Пока рядом со взлетно-посадочной полосой разворачивают увеличенную копию Знамени Победы, пилоты сверяют маршрут. Лететь нужно низко и не быстрее 100 километров в час. Раз уж власти в качестве исключения объявили День освобождения от фашизма выходным, то пусть он запомнится.

"8 мая был в ГДР государственным праздником. В современной Германии, кроме Берлина, никто данную традицию перенимать не стал. Очень жаль, потому что Красная Армия не только положила конец фашистскому режиму Гитлера, но и подарила немцам свободу. Мы не должны этого забывать. Сегодняшний полет дорог моему сердцу", — рассказал ветеран, военный летчик Томас Хенниг.

Короткий разгон. Самолет специальным крюком цепляет знамя, включает форсаж и взмывает в небо. Наша съемочная группа готовится идти параллельным курсом.

Знамя Победы — в небе над Берлином. В мае 1945 года боевой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии развевался над куполом Рейхстага. Руины Третьего рейха остались в прошлом. За бортом — зеленые кварталы Трептова, Карлсхорста и Марцана. Цена, заплаченная Красной Армией за освобождение города, — воинские захоронения, которые видны с воздуха. В ходе боев за Берлин свои жизни отдали 75 000 наших солдат.

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"Вести недели"