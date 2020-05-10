В Британии решили начать ослаблять карантин

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10.05.2020, 21:08, Новости дня

Британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, и благодаря карантину он начал снижаться с четвертого до третьего; с 13 мая планируется ослабление принятых мер, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации.

«Для отслеживания ситуации мы ввели новую шкалу предупреждения о коронавирусной опасности, за обновление которой отвечает объединенный центр биобезопасности. Всего уровней будет пять», – приводит его слова РИА «Новости». «В период карантина мы находились на четвертом уровне, и, спасибо вашему самопожертвованию, в настоящее время мы находимся в состоянии, в котором начнем движение к третьему уровню», – сказал Джонсон,

Он пояснил, что первый, зеленый уровень угрозы означает отсутствие вируса в Британии, а пятый (красный) сигнализирует о том, что национальная система здравоохранения не справляется с количеством зараженных.

Премьер поблагодарил сограждан за терпение и за поддержку действий его правительства во время пандемии. По словам Джонсона, в ближайшее время карантинные меры в стране фактически сохранятся. Но после 1 июня начнут открываться школы.

«Самое раннее после 1 июня, после каникул, мы думаем, что сможем начать пофазовое открытие магазинов и дать возможность ученикам начальных школ вернуться в школы, начиная с подготовительного класса, 1 и 6 классов», – сказал британский премьер.

«Мы рассчитываем, что учащиеся средних школ, которым в следующем году предстоят экзамены, смогут хоть какое-то время провести с учителями до каникул», – добавил он, пообещав в ближайшее время представить подробный план открытия школ и магазинов.

Джонсон, впрочем, подчеркнул, что все планы предварительные и будут зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и в мире.

Карантин в Великобритании действует с 23 марта.

Са мпремьер Британии 27 марта сообщил, что заразился коронавирусом, через некоторые время он был госпитализирован. К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы.



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