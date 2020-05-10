Развеян миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

10.05.2020, 21:08, Новости дня

Ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге заявили, что в этом году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут «катастрофу» в системе здравоохранения.

Такие вывод эксперты сделали на основе статистики заражения коронавирусом нового типа, информирует РИА «Новости».

Как сообщили ученые, ни в одной стране доля инфицированных не превысила 2-4%, в то время как для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели или были вакцинированы.

Они привели в пример США, где на сегодня заражено около 1,25 млн человек, для достижения коллективного же иммунитета без вакцинирования необходимо не меньше 200 млн случаев при населении страны в 328 млн человек. Сейчас можно говорить о том, что от коронавируса погиб каждый пятисотый житель Нью-Йорка.

Эпидемиологи призвали людей отказаться от мысли умышленно заразиться коронавирусом ради иммунитета. Они напомнили, что в 1980-е были популярны «ветрянка-пати», целью которых было заражение ветряной оспой, и призвали не устраивать аналогичные веселья, так как по сравнению с ветрянкой, которая уносила не более 150 жизней в год, от коронавируса в Штатах ежедневно умирает до 2 тыс. человек.

Более того, если коронавирус продолжит распространяться в США такими же темпами – по 25 тыс. новых случаев заражения в день, то достичь коллективного иммунитета без вакцины удастся лишь в 2021 году, и это будет стоить жизни более чем 500 тыс. американцев, утверждают исследователи.

Напомним, в апреле заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов заявил газете ВЗГЛЯД, что РФ не стремится к выработке коллективного иммунитета, так как это в нынешних условиях негуманно.

Ранее эксперт-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что власти США делают ставку на выработку коллективного иммунитета, в связи с чем и намереваются раньше выйти из карантина.