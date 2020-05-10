Мнение: Письмо: “Угостить ее в недорогом кафе денег хватит”

10.05.2020, 21:05, Разное

В условиях карантина девчонки чокнулись.

С первой фразы вымогают из первых встречных букеты цветов, чтобы постить в Инстаграм.

Видимо, чтобы собрать с миру по нитке и создать видимость миллиона алых роз как в песне Пугачевой про влюбленного художника.

Но вы, друзья, рабирайте автора, это парень. Рапан, который пытается стать рыбой.

a_port

Здравствуйте Эволюция!

Вот моё первое письмо https://evo-lutio.livejournal.com/1050765.html

Одна из тех девушек оказалась старше чем я представлял и в первую же встречу предложила починить ей компьютер. А со второй я не захотел продолжать общение из-за того, что она работает у Лены (моего бывшего работодателя, которая и форсировала этот вопрос ) и у неё большие планы (что я должен повезти её на отдых хотя бы) на отношения (ну и есть родственники с Кавказа, мужчины – мало ли что).

Я устроился на работу риэлтером, но тут начался коронавирус и клиенты сразу начали отказаться от встреч под таким предлогом. Так как я работал недолго, после совета с семьёй решил уехал на ЮБК.

Здесь я живу с родителями, но отдельно в летнем домике. Сначала устроился на стройку, был рад любому заработку – главное чтобы платили каждый день. Поработав полторы недели, нашёл работу в ломбарде. Сейчас уже неделю на стажировке и с деньгами пока так себе, ещё и на стройке торчат бонусы, но обещали выплатить.

Ну и решил снова установить приложение для знакомств. Очень хочется познакомиться с симпатичной девушкой. В общем меня лайкнула очень симпатичная девушка, ОЗ её намного выше. Я ей сразу написал, не думал, что она вообще ответит. Девушки с такой ОЗ (своё жильё, машина, хороший имидж) могут лайкнуть, но потом обычно ничего не отвечают на сообщения. Но на моё сообщение, она ответила и у нас завязался диалог.

Я: М. спасибо, спасибо за лайк (смайлик букета цветов) чудесного тебе дня!

М: Взаимно. Но я люблю живые букеты

Я: Вспоминаются слова из песни. Я понял это намёк, я всё ловлю на лету. Но не понятно, что конкретно ты имела ввиду (ржущий смайлик)

Живые букеты это в горшочках которые?)

Тогда я тебе не буду такие присылать (смайлик букета цветов) и такие не буду (смайлик цветка) и такие тоже (смайлик другого цветка) и ещё (смайлики других цветов)

Ладно? =)

М: Ок. Да в горшках с большими листьями

Я: М. ты просто фантастич

М: Знаю

Я: Фантастическая девушка, просто безподобная. Правда, невероятная (сердечко)

М: Комплименты тоже принимаю цветами

Я: (смайлик брызги из глаз от смеха)

Я понял, что М. принцесса и что писать дальше не знал, поэтому решил написать позже когда в голову придёт что-то оригинальное. На следующий день, мне пришла мысль отправить фикус (фигус =)) в горшочке, подумал ну может улыбну хоть.

Я: (Отправил фото фикуса в горшке)Про цветущие фикусы я ничего не знаю (смайлик показывающий зубы в улыбке)

А какие цветы ты любишь? Твои любимые?

М. ответила только на следующий день (9 мая), я ответил через некоторое время.

М: Жасмин в горшке , розы , гиацинтыА ты любишь цветы?

Я: Жасмин мне нравится в чае (хитрая улыбка) есть такой чай Золото Будды.

А вообще я люблю сирень. Для меня это дерево вечности. Образ такой в голове красивый

Ещё мне нравятся гвоздики, сегодня узнал, что оказывается это мужские цветы

Мне нравятся красные гвоздики, они как капли крови застывшие во время падения

С праздником Победы тебя поздравляю! (смайлы – цветок, солнце, гора с речкой) Счастья, здоровья, успеха во всех делах, мирного неба над головой!

М: Благодарю) сирень уже отходит

А ты видел голубые и синие гвоздики?

Я: Неа, а такие бывают?

М: Принесёшь красные- покажу голубые . Из красных можно сделать оригинальный букет для девушки

Я: Я видел чёрные розы и розы с раноцветными лепестками. Но про голубые гвоздики никогда не слышал

М: Ах и вазу не забудь (уточнения по вазе решил не делать, авось отпадёт)

Я: Давай, завтра днём сможешь встретиться? У меня перерыв в работе с 2 до 3

М: Я сначала общаюсь по видео ,

Не со всеми встречаюсь

А за завтра вы курить все равно не бросите

Я: Курить? (я не курю, тут я понял, что она создала неловкий момент – это комментарий

М: Упс не вам

С курящими не общаюсь (смайлик девушка)рука-лицо

Завтра днём в это время если планы уехать позагорать не изменятся – то да можно

Я: Тогда завтра спишемся доброй ночи! Хорошего отдыха! (решил зафиксировать “результат” чтобы не разбегаться белкой по древу)

М: (номер своего телефона) Ватсапп

Я поискал в интернете красивую анимацию “волшебных снов” и отправил ей через некоторое время с комментарием.

Я в ватсапп: До завтра (сердечко) (моё имя)

Она просто просмотрела и ничего не ответила.

Сегодня утром позвонил шеф и сказал, что сегодня выходной и я приезжал в понедельник. Соответственно я не еду в Ялту (45 минут на маршрутке) и мне нужно перенести встречу с ней. И вообще как мне себя вести дальше? Купить букет гвоздик и угостить её в недорогом кафе у меня денег хватит, но покупать ей вазу – нет. Понимаю, что это скорее всего просто “хотелка”, решил перечитать статьи про рапунцелей.

Уважаемая Эволюция, прошу разобрать моё письмо. Благодарю вас за внимание!