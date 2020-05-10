Линейка микроконтроллеров Renesas RA получил Bluetooth 5.0 и ARM Cortex-M4

10.05.2020, 20:53, Разное

Фирма Renesas презентовала микроконтроллер RA, оснащенный ядром ARM Cortex-M4 на 32 разряда. Механизм способен поддерживать технологию Bluetooth 5.0.

В семействе микроконтроллеров японской компании Renesas RA появилась новая модель с внедренным интерфейсом Bluetooth 5.0 Low Energy. Конфигурация однокристального устройства включила в себя ядро ARM Cortex-M4 на 32 разряда, способное функционировать на частоте 48 МГц, 96 КБ SRAM-памяти, 512 КБ собственной памяти, криптографику Renesas SCE, контроллер сенсорного ввода HMI, интерфейсы CAN и USB. Микросхему японские разработчики поместили в корпус QFN.

В компании сообщили, что их разработка позволяет без проблем выпускать надежные и безопасные устройства IoT для Industry 4.0, измерений, автоматизации зданий, бытовой техники, оборудования для здравоохранения и носимых потребительских гаджетов. Поспособствует контроллер сборке периферийных моделей IoT для дополнительных модулей к шлюзам, беспроводных сетей датчиков и агрегаторов для приложений IoT. Среди преимуществ новинки – незначительное потребление энергии. Стоимость механизма составляет почти 4 американских доллара за одну штуку в партии, включающей 10 000 единиц.