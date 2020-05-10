Алсу приняли за Анастасию Решетову из-за отредактированного снимка

10.05.2020, 20:53, Разное

Алсу опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию с анонсом онлайн-концерта, на которой поклонники спутали певицу с Анастасией Решетовой. Фолловеры не узнали певицу из-за отредактированного в приложении снимка.

Как и многие исполнители, Алсу решила порадовать поклонников в День Победы своим вокалом. Знаменитость анонсировала онлайн-концерт, в ходе которого пообещала спеть несколько композиций военного времени и постараться передать атмосферу тех лет. К рекламному сообщению звезда прикрепила афишу, на которой почитатели увидели не её, а супругу Тимати. Пользователи Сети приняли певицу за Анастасию Решетову, поскольку на изображении у них было много общих черт. Многие считают, что Алсу на этот раз переборщила с редактированием снимка, а потому стала похожа на модель, которая также, по их мнению, часто корректирует свои фотографии в специальных приложениях.

Тем не менее, самые верные фанаты заступились за исполнительницу. По их мнению, знаменитость прекрасно выглядит и не нуждается в применении фотошопа, а в данной ситуации 36-летняя певица лишь хотела сделать снимок чёрно-белым, чтобы придать событию необходимую атмосферу.