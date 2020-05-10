 

Что приготовить: полезная “нутелла” от Саши Новиковой

10.05.2020, 20:50, Разное

Вчера я приготовила персиковое варенье и решила, что к нему обязательно надо сделать шоколадную пасту, чтобы намазывать первое и второе на тост и есть на завтрак, запивая кофе. У меня получилась кремовая, нежная, сладкая шоколадная паста, вкус из детства,

– пишет у себя в Instagram Саша Новикова и советует сохранить рецепт. Нет причин ей не верить! Тем более, что “работа” над пастой занимает не больше 20 минут. 

Ингредиенты:

180 г фундука
1/3 стакана какао-пудры
3/4 стакана кокосового сахара (или обычного), перемолотого в пудру
1 ст. л. растительного масла
1/3 стакана порубленного шоколада
Щепотка соли

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 °С. Выложите фундук на противень, равномерно распределите орехи. Готовьте в течение 10-12 минут. Выложите готовый фундук на кухонное полотенце и дайте остыть. Чтобы очистить фундук от кожуры, разотрите орех в полотенце. Затем переместите очищенный фундук в блендер или кухонный комбайн.

2. Взбейте фундук в блендере – начиная с низкой скорости и постепенно прибавляя мощность до того момента, пока смесь не превратится в нежную ореховую пасту.

3. Далее добавьте в блендер какао-пудру, соль и перемолотый в пудру сахар и хорошо взбейте. Далее, пока блендер работает, добавьте шоколад и масло. Продолжайте взбивать, затем попробуйте и, если надо, добавьте больше сахара или какао-пудры.

4. Перелейте “нутеллу” в банку или контейнер и дайте ей немного застыть. Храните в холодильнике 1 месяц.

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Публикация от Aleksandra Novikova (@howtosasha)26 Мар 2020 в 5:54 PDT



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