 

Москва призвала Белый дом посмотреть американский фильм «Битва за Россию»

10.05.2020, 20:48, Новости дня

Посольство РФ в США призвало сотрудников Белого дома, которые недавно опубликовали пост о том, что победить нацизм во Второй мировой войне удалось якобы благодаря Америке и Великобритании, а не советским солдатам, посмотреть американский документальный фильм «Битва за Россию».

«Этот фильм, снятый по заказу правительства США, рассматривает необходимость советско-американского альянса для победы над нацистами. Обязателен к просмотру всем сотрудникам аппарата в Вашингтоне, подготовившим публичные заявления о Второй мировой войне. Попытки переписать ее историю – это попытки переписать историю США», – говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Twitter.

К сообщению прикреплен фрагмент видео из киноленты фильма и ссылка на полную версию фильма «Битва за Россию». В эпизоде приводятся высказывания тогдашнего американского командования о важной роли СССР в войне.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома, который в годовщину победы во Второй Мировой войне назвал победителями нацизма только США и Великобританию, не упомянув о роли Советского Союза. В этой связи МИД сообщил о намерении провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона.

В воскресенье посольство США в Москве напомнило о заявлениях по случаю годовщины исторической встречи советских солдат в 1945 году на Эльбе, дистанцируясь от скандальной записи Белого дома в соцсетях.



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