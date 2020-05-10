Регулярное использование двух языков препятствует старению мозга

10.05.2020, 20:42, Новости дня

Ученые выяснили, что регулярное использование двух языков способно обеспечить защиту от процесса старения мозга.

Специалисты приняли решение изучить исполнительные механизмы контроля и условия, во время которых билингвизм способен защитить от снижения когнитивных процессов. Во время исследования пожилые люди в возрасте от 60 до 84 лет, которые владеют двумя языками, должны были выполнить несколько компьютеризированных задач на проверку исполнительного контроля.

Во время эксперимента ученым удалось установить, что активное использование двух языков демонстрирует большую производительность центра исполнительного контроля. По словам специалистов, это указывает на то, что билингвизм способен защищать мозг от когнитивного снижения во время процесса старения.