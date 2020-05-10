Мнение: Эпидемия-2009, Эпидемия-2020… Яды крепчают, производители те же

10.05.2020, 20:30, Разное

Как, однако, полезно иметь архивы! Рылся тут в своих старых записях, внезапно наткнулся на вот такую умилительную цитатку, которую я давал у себя в ЖЖ аж в мае… 2009 года!

«Первой на угрозу пандемии откликнулась швейцарская компания F.Hoffman-La Roche.

Фирма передала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) три миллиона упаковок антивирусного препарата «Тамифлю», который ВОЗ называет основным (а производитель — единственным) средством лечения «свиного гриппа». По сообщению компании La Roche, запасы препарата сделаны правительствами уже 85 стран мира и рассчитаны на 25—50% населения. Мир вздохнул облегченно, а котировки акций компании La Roche начали расти, явно опережая распространение самого гриппа.

И тут свое слово сказал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он заявил, что официальные представители ВОЗ не предоставили медицинским властям мира информацию о свойствах вируса H1N1, без которой нельзя создать вакцину против него, а вместо этого порекомендовали использовать препарат «Тамифлю», что, по словам Онищенко, «некорректно и противоречит уставу ВОЗ».

«Наша любимая Всемирная организация здравоохранения, которая является средоточием всего положительного, что есть у здравоохранения на этой планете, выступает в роли маркетингового отдела фирмы La Roche, которая совершенно случайно оказалась в той же стране — Швейцарии, в том же городе — Женеве. Разве так можно?» — заявил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» и добавил, что «Тамифлю», конечно, помогает, но кроме него существует «международная панель применяемых антиретровирусных препаратов».

Нельзя сказать, что мнению непримиримого борца с соседскими шпротами, боржоми и вином можно слепо доверять. Но, к сожалению, Онищенко не единственный, выдвигающий подобные упреки. Он просто пошел дальше, связав лоббистские усилия La Roche с деятельностью Всемирной ассоциации здравоохранения.

Вспомним историю препарата «Тамифлю». Это название стало широко известно в 2004 году, когда лекарство объявили эффективным против «птичьего гриппа». Заказы на него пришли из шестидесяти стран, в 2004-м доходы от продажи препарата увеличились почти в четыре раза и составили 44,6 млн долларов, а в 2005-м — 161,6 млн долларов. При этом информация, что вызвавший эпидемию неизвестный вирус аналогичен вирусу птиц, впервые прозвучала на пресс-конференции La Roche. Китайское «Бюро по контролю за оборотом лекарственных средств» даже начало расследование ситуации, но ничего не добилось. Врачи подвергали сомнению действенность препарата, утверждая, что его принимали 70% умерших от «птичьего гриппа». Зато стоимость акций компании La Roche, продающей препарат, и его разработчика Gilead Sciences (получающего пятую часть средств от каждой проданной таблетки) резко выросла. А вот ценная информация для патриотов-сторонников теории заговоров: одним из акционеров Gilead Sciences был Дональд Рамсфелд, бывший министр обороны США. На пике угрозы эпидемии «птичьего гриппа» он, по данным налоговой декларации Рамсфелда за 2004 год, продал часть своих акций за 5 млн долларов и остался владельцем пакета еще на 25 млн.

Конечно, лоббизм «Тамифлю» — это скандальная версия…”

http://www.novayagazeta.ru/data/2009/047/07.html

Еще раз напомню: это май 2009 года, 11 лет назад. Не путайте! Хотя запутаться, конечно, можно: знакомые не только слова («угроза пандемии», непременная ВОЗ, к примеру), но и лица! Например, Gilead Sciences – «таинственная» компания-разработчик, которая основана миллиардерами и членами разных Бильдебергских клубов и «знаменита» тем, что выдает свои разработки буквально в «час по чайной ложке» (по одной в десятилетие), но зато все, типа, «в десятку». Вот, к свиному гриппу она подогнала тамифлю, а к ковиду у нее уже вроде как готов препарат ремдисивир (который до этого был вроде как от Эболы, но кто теперь разбирает!) Во всяком случае, ремдесивир рекламирует теперь лично Трамп, а концу мая его обещают сделать «первым официальным лекарством от ковида».

А впрочем, уже: В США одобрили использование препарата “ремдесивир” против коронавируса

Что касается препарата Тамифлю, о котором шла речь при предыдущей “пандемии”. Цитаты из статьи Осельтамивир в Вики (это и есть Тамифлю):

“Тошнота, рвота, бессонница, головокружение, диарея, вялость, головные боли, боль в горле, кашель, боль в животе[23]. Также применение осельтамивира было связано с почечными и психиатрическими событиями”. (про “психиатрические события” – имеются в виду приступы тяжелой депрессии, из-за которых пациенты, принимавшие тамифлю, предпринимали попытки суицида)

И еще из Вики про Тамифлю: “В 2006 и 2014 году подвергались критике массовые закупки препарата отдельными странами, в частности, производившиеся в 2005 году («птичий грипп» H5N1) Британией, Канадой, Израилем, США, Австралией. На закупки было потрачено несколько миллиардов долларов”.

В рознице у нас, помнится, в 2010 году тамифлю продавался по 1700 р. (тогда – 50 баксов) за упаковку. За ремдесивир, думаю, заломят много больше – маркетинговая подготовка в этот раз прошла гораздо удачнее. И это, похоже, просто чистый яд – убивает почти с гарантией. “Ну а кто не умирает – те до старости живут!” (с)

Но это уже типовая история: “большинство больных, лечившихся от СПИДа, умерли от лекарств, лечивших их от СПИДа”.