 

В древнем турецком городе обнаружили камень с надписями на неизвестном языке

10.05.2020, 20:30, Разное

Археологи, проводящие раскопки в Турции, заявили о нахождении древнего камня с необычными надписями. Специалисты обнаружили мегалит в одном из районов населенного пункта Патара, называемого «колыбелью цивилизаций».
К слову, найденные руины находятся совсем недалеко от современного турецкого курорта Анталья. Один из самых густонаселенных пунктов Древнего мира отличается развалинами театра, где и был выявлен вышеназванный камень с надписью на загадочном языке. На данный момент специалисты идентифицировали только часть написанного и имя влиятельного жителя, пользовавшегося большим уважением в регионе. По словам куратора исследования Хавва Ишкан Ишыка, представляющего Унивеситет Акдениза, с находкой работают лингвисты, специализирующиеся на расшифровке необычных диалектов.

Мегаполис Патара был основан почти 3 тысячи лет назад, став за центром многих важных событий в древний период. Данный город в свое время посещали такие великие личности, как Нерон и Александр Македонский.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Открытое письмо канадцам от работников нефтегазовой промышленности

06.04 / Ненависть к воде заставляет женщину ходить по краю жизни и смерти

08.04 / Мнение: Дело Евгения Щербака

14.04 / От женщин отвернёт: названа способная превратить в импотента профессия – это офис-менеджер

11.03 / Мнение: История про свинью

12.01 / Александр Роджерс: Вопросы по иранскому майдану

26.03 / СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за вспышки коронавируса

31.03 / Учёные обнаружили наличие в ядре Земли вдвое меньшего количества углерода, чем считалось ранее

15.01 / Главный аналитик КГБ СССР о Владимире Путине

05.05 / Сбывается Великая Китайская Мечта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска