В древнем турецком городе обнаружили камень с надписями на неизвестном языке

10.05.2020, 20:30, Разное

Археологи, проводящие раскопки в Турции, заявили о нахождении древнего камня с необычными надписями. Специалисты обнаружили мегалит в одном из районов населенного пункта Патара, называемого «колыбелью цивилизаций».

К слову, найденные руины находятся совсем недалеко от современного турецкого курорта Анталья. Один из самых густонаселенных пунктов Древнего мира отличается развалинами театра, где и был выявлен вышеназванный камень с надписью на загадочном языке. На данный момент специалисты идентифицировали только часть написанного и имя влиятельного жителя, пользовавшегося большим уважением в регионе. По словам куратора исследования Хавва Ишкан Ишыка, представляющего Унивеситет Акдениза, с находкой работают лингвисты, специализирующиеся на расшифровке необычных диалектов.

Мегаполис Патара был основан почти 3 тысячи лет назад, став за центром многих важных событий в древний период. Данный город в свое время посещали такие великие личности, как Нерон и Александр Македонский.