 

Певица Ольга Орлова опровергла слухи о судебной тяжбе с жилинспекцией

10.05.2020, 20:30, Разное

Недавно в Сети появилась информация о том, что с известной певицей Ольгой Орловой судится с жилинспекция по поводу якобы незаконной перепланировки ее квартиры. Знаменитость назвала подобные сведения необоснованными слухами и заявила, что жилищный вопрос был решен еще в прошлом году.
Объектом, вызвавшим цепь информации, стала квартира Ольги Орловой и её бывшего мужа Александра Карманова, которую супруги довольно давно приобрели напротив храма Христа Спасителя. Шесть лет назад в жилище был произведен ремонт, по окончании которого пара залила соседку, за что впоследствии супругам пришлось заплатить пострадавшей 250 тыс. рублей компенсации. Недавно появились сведения, что жилищная инспекция заподозрила наличие в квартире незаконной перепланировки и даже подала на исполнительницу в суд.

Экс-вокалистка группы “Блестящие” посчитала необходимым немедленно отреагировать на такие слухи. Певица заявила, что никаких судебных тяжб она не ведет, а вопрос с перепланировкой квартиры был решен еще в минувшем году. По её словам, чиновники потребовали разрешения на осмотр апартаментов, однако Орлова подала аппеляционную жалобу и выиграла разбирательство, правда, заплатив 300 рублей штрафа. Об этом пишет интернет-издание Starhit.ru.

Источником же информации в Сети о судебном процессе между поп-звездой и жилинспекцией стал телеграмм-канал Mash. Именно этот ресурс обнародовал версию о том, что разбирательство уже имеет место.



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