Трамп призвал американцев выразить любовь и уважение к своим матерям

10.05.2020, 20:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп обнародовал прокламацию по случаю Дня матери, который отмечается в США во второе воскресенье мая. В ней он призвал всех американцев выразить любовь и уважение к своим матерям (или тем, кто выполняет материнские обязанности), а также задуматься о важности материнства для процветания семьи, сообществ и страны в целом.

«В День матери мы прославляем замечательных матерей… Именно благодаря непоколебимой любви, утешению и наставлениям этих необыкновенных женщин мы впервые узнаем, как познавать радость и чудеса жизни, – говорится в прокламации. – Независимо от того, становятся ли они матерями через роды, усыновление, опеку или каким-то иным образом, эти женщины заслуживают нашей бесконечной благодарности и похвалы сегодня и каждый день».

«Интуиция и мудрость, передаваемые от матери ребенку, укрепляет ткань нашей страны и сохраняет мудрость и семейные ценности, накопленные поколениями, – продолжает президент. – В наши первые дни матери окружают нас любовью и заботливым уходом. Зачастую они знают о наших талантах раньше нас самих и беззаветно побуждают нас использовать эти данные Богом дары, чтобы стремиться к самым большим мечтам и реализовывать самые изумительные замыслы».

«Наши матери принимают нас такими, какие мы есть, и помогают нам на пути к нашему призванию, – говорится в президентской прокламации. – Они защищают нас и напутствуют нас, но прежде всего – каждый день окружают нас неизменной и непреходящей любовью».

«В День матери мы… благодарим их за все, что они делают для обогащения нашей жизни… Их характер, смелость и сострадание – это дары, которые преодолевают время и охватывают целые поколения. Пусть сегодняшний день будет наполнен радостью от осознания их безмерного вклада в наше общество и того, что их любовь к нам не остается незамеченной или недооцененной».