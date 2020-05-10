 

Алена Шишкова после кардинальной смены имиджа напоминает Анастасию Решетову

10.05.2020, 20:09, Разное

Алена Шишкова продолжает экспериментировать над своей внешностью. “Вице-мисс РФ – 2012” решила кардинально сменить имидж, перекрасившись в брюнетку. Результат понравился далеко не всем ее поклонникам: многие решили, что модель стала подражать Анастасии Решетовой.
Знаменитость разместила в личном блоге в Instagram свежий снимок, где запечатлена с черными волосами и темной футболке. Алена Шишкова пожелала подписчикам доброго утра, но в ответ получила множество различных комментариев по поводу нового бьюти-эксперимента.


Часть фанатов экс-избранницы Тимати положительно восприняла преображение Шишковой, считая, что с таким оттенком она выглядит намного ярче. Другие подписчики аккаунта 27-летней модели писали, что в образе брюнетки она “неинтересная и скучная”. “Копирует Анастасию Решетову”, – отмечали некоторые сетевые “эксперты”, которые любят обсуждать и оценивать внешность кумиров.



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