“Сплю по 14 часов в сутки”: Заболевшая коронавирусом телеведущая Мария Ивакова пожаловалась на слабость

10.05.2020, 20:09, Разное

Российская телеведущая Мария Ивакова заразилась коронавирусом и чувствует себя очень слабой, из-за чего спит в сутки не меньше 14 часов. Своим подписчикам знаменитость рассказала, как переносит опасное заболевание.

Отечественная телеведущая и участница популярного проекта «Танцы со звездами» Мария Ивакова удивила многих поклонников новостью о заболевании коронавирусом нового типа, при этом ее возлюбленный Никита Ефремов и партнер по шоу Евгений Папунаишвили не заразились вредоносным недугом. Спустя время знаменитость пояснила о личном самочувствии. Covid-19 телезвезда сопоставила с вялотекущим гриппом, но ощущает себя нормально. Иногда на нее находит слабость, и Мария Ивакова погружается в сон, который может продолжаться на протяжении 14 часов в сутки. После этого к ней возвращается обоняние, но далее вновь пропадает.

Общаясь со своими знакомыми, телезвезда отметила, что некоторые из них тоже перенесли коронавирус, но при этом достаточно непросто: они лежали в больнице, жаловались на высокую температуру, но в результате смогли выздороветь.

Врачи порекомендовали ведущей прекратить употреблять сахар, потому как инфекция активно его потребляет для поддержки своей жизнедеятельности. Знаменитость подчиняется требованиям, а также и принимает препараты с содержанием витаминов D, C, цинка и магния. Сейчас за Марией Иваковой ухаживает ее молодой человек, который ставит ей уколы. Спустя несколько дней знаменитость планирует сдать кровь, и, как посоветовали медики, сделать КТ легких.