Мнение: Убогий юбилей

10.05.2020, 20:06, Разное

Вчерашний юбилей стал еще одним примером ужасающей управленческой катастрофы, обрушившейся на нас. И я не о дрожащем от страха Путине – там диагноз ясен и не вызывает никакого интереса.

О том, что юбилей (а 75 лет – это очень серьезная дата), скорее всего, будет сорван в силу обстоятельств непреодолимой силы, было понятно уже с момента объявления "самоизоляции". Если не с первого ее периода, то уж с последующих точно. У власти был почти месяц, чтобы создать новый формат проведения юбилея. Этот формат просто напрашивался на фоне экстремальной ситуации, да и по-человечески давно уже пора переходить от безудержного залихватского веселья со слоганом "Можем повторить" к более сдержанному, скромному и камерному воспоминанию о тех, кого уже почти нет.

Но творческая мысль вертикали не смогла осилить эту грандиозную задачу. Она готова демонстрировать фейковую мощь, но совершенно не понимает тихие и вполне человеческие поступки. Если мы не протащим по брусчатке макет новой вундервафли – то как бы в чем смысл парада?

А потому никто не ставил задачу смены формата юбилея, и исполнители пошли по предельно простому пути – просто урезали уже имеющийся сценарий до чего-то куцего и убогого. Вплоть до секретных салютов в секретных местах, на которые было запрещено приходить. Как сказал губернатор Петербурга Беглов, "нечего шляться по ночам, шоу не будет, да и вообще темно, что там делать", а Горьковскую на всякий случай законопатили на выход – вдруг пойдут на традиционное место нарушения нарушать. Кто-нибудь расскажите петербуржскому губернатору, что в мае в 10 вечера в Питере уже нет непроглядной темени, да и отношение к Победе и салютам у ленинградцев совершенно не как к шоу.

В итоге вполне себе провинциальный минский парад стал внезапно главным событием всего постсоветского пространства, а путинская пропаганда была лишь вынуждена злобно шипеть, что теперь-то белорусы заплатят за батькино сумасбродство. Злобы и ненависти российских фашистов на решение Минска остаться людьми хватило бы на десяток новых Хатыней.

С другой стороны, кремлевским, в общем-то, особо и нечего праздновать. Эта победа не их. Каратели, хватающие людей в центре Москвы с красным знаменем Победы – это и есть отношение правящего страной сословия к событию и дате. Только власть имеет право присваивать себе право считаться наследником победы. Сепаратные действия отдельных несознательных граждан, празднующих не по разнарядке, в такой конструкции преступны. А потому и знамя, и нарушителя – в автозак. Не совсем понятно, 75 лет победы кого над кем вчера было. Если судить по действиям полиции, то Гитлер давно в Москве и прекрасно себя в ней чувствует.