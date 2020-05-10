Лукашенко выбрал тактику: пока 60% населения не переболеет, эпидемия не остановится – Венедиктов

10.05.2020, 20:05, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко преднамеренно не вводит карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение 9 мая в эфире радиостанции “Эхо Москвы” выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов, комментируя проведение парада в Минске.

“Я думаю, что эта тактика, которую выбрал Александр Лукашенко, а тактика она же одна и та же – пока 60% населения не переболеет – эпидемия не остановится. Вот он решил так. А дальше вопрос: смертность. Ну мы видели отношение президента Беларуси, что люди умирают не от коронавируса, а потому что коронавирус как бы является триггером других болезней”, – сказал он.

Главред “Эха Москвы” считает решение Лукашенко провести парад “абсолютно политическим”.

“Дело же не в параде, парад можно было провести соответствующим образом, расставив на полтора метра. Дело в том, что трибуны были набиты – я же посмотрел – пожилыми людьми, без масок даже. Маски там, кстати, были на трибунах в Минске, носили в основном молодые люди. То, что я видел по картинке. По трансляции. Поэтому мне кажется это очень опасным”, – объяснил Венедиктов.

3 мая Лукашенко назвал предстоящий парад в Минске по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне “не самым опасным с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятием” и сообщил, что отменять его из-за пандемии коронавируса не будут.

В период эпидемии Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. Также в стране нет запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты Всемирной организации здравоохранения призывали власть ввести ограничительные меры.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,05 млн человек, из них около 280 тыс. умерли, 1,38 млн выздоровели. Беларуси по числу инфицированных COVID-19 занимает 26-е место в мире (почти 23 тыс. человек), в стране скончались 131 человек.