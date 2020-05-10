Ученые обнаружили коронавирус в сперме инфицированных мужчин. Возможно, COVID-19 передается половым путем

10.05.2020, 20:05, Новости дня

Группа китайских ученых обнаружила коронавирус SARS-CoV-2 в сперме пациентов с COVID-19. Исследование было опубликовано 7 мая в журнале JAMA Network Open.

В исследовании, которое проводилось с 26 января по 16 февраля в больнице городского округа Шанцю, приняли участие 50 пациентов в возрасте от 15 лет (все подписали информированное согласие). Образцы спермы смогли предоставить 38 мужчин. Следы коронавируса обнаружили в биоматериале шести пациентов, при этом двое из них на тот момент уже считались выздоровевшими.

Ученые при этом указывают на низкую выборку и короткий срок наблюдения за пациентами. “Необходимы дальнейшие исследования об обнаружении вируса, его выживании и концентрации в сперме”, – говорится в резюме статьи.

Также авторы исследования отметили, что для доказательства возможности передачи коронавирусной инфекции половым путем необходимы дальнейшие изыскания. Это, по их мнению, может сыграть критическую роль в профилактике COVID-19. “Избегать контакта со слюной и кровью может быть недостаточно, поскольку выживание SARS-CoV-2 в сперме выздоровевших пациентов сохраняет вероятность заражения [партнера]”, – подчеркивается в статье.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,05 млн человек, из них более 279,8 тыс. умерли, 1,38 млн выздоровели.

По данным ВОЗ, основной путь передачи коронавируса – контакт с дыхательными каплями инфицированного человека.