 

Коронавирус в Италии. За сутки умерло 165 человек, заболело меньше 1 тыс.

10.05.2020, 20:05, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 165 человек (на 29 меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 10 мая.

Общее количество жертв эпидемии достигло 30 560 человек.

За последние сутки выздоровело 2155 пациентов, общее число выздоровевших достигло 105 186.

Продолжают болеть 83 324 человека (-1518). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 13 618 пациентов (-216), в отделениях интенсивной терапии – 1027 (-7). Еще 68 679 человек лечатся в домашних условиях (-1295).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 219 070 (+802).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,05 млн человек, из них более 279,8 тыс. умерли, 1,38 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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